In und um Kaiserslautern gibt es bereits mehrere mexikanische Restaurants – nun hat das erste im Kreis Kusel eröffnet: Los Hermanos wird von drei Brüdern im Diamantschleifermuseum in Brücken betrieben. Ihre Wurzeln liegen zwar nicht in Lateinamerika, Erfahrung bringen sie dennoch mit.

Burritos, Tacos oder Chimichangas stehen auf der Speisekarte. Die neuen Pächter des Restaurants im Diamantschleifermuseum in Brücken setzen auf mexikanische Küche. Der Name „Los