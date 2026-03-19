Die Herren der HSG Schwarzerden-Kusel belohnen sich für eine Leistungssteigerung. Am Samstag findet im Schulzentrum Kusel das Spitzenspiel statt.

Die Zuschauer auf dem Roßberg in Kusel sahen ein spannendes, schnelles Handballspiel mit vielen Toren. Am Ende siegten die Herren der HSG Schwarzerden-Kusel im Lokalderby gegen die HWE Erbach-Waldmohr 2 klar mit 46:38 Toren (Halbzeit 15:20). Danach sah es nach einer verkorksten ersten Hälfte nicht aus, doch nach der Pause ließ die HSG den Gästen keine Chance. Philipp Ständner eröffnete mit dem 1:0 für die Hausherren die Partie. Auf das 4:2 der HSG antworteten die Gäste mit dem 4:4. Es folgte ein Drei-Tore-Lauf der HSG zum scheinbar beruhigenden 7:4. Danach aber lief im Angriff kaum noch was zusammen. Schwache, unplatzierte Würfe und Abspielfehler spielten den Gästen in die Karten.

Nach dem 8:8-Zwischenstand zog die HWE binnen fünf Minuten zum 8:14 davon. Insbesondere Gästespieler Stefan Marx traf fast nach Belieben, entweder aus dem Rückraum oder im 1 gegen 1. Am Ende kam der Routinier auf insgesamt 19 Treffer. In Hälfte eins hatte die heimische Abwehr fast immer das Nachsehen. Die Mannschaft von Trainer Christian Jung ließ nun wieder einige Tore folgen, doch die Gäste hielten den Vorsprung bis zur Pause (15:20).

Erhebliche Leistungssteigerung nach dem Wechsel

Nach dem Wechsel dann eine erhebliche Leistungssteigerung der HSG. Nach sechs Minuten war der Rückstand zum 26:26 egalisiert. Es wurden im Angriff gute Chancen kreiert und die Abwehr steigerte sich. Nach mehreren unentschiedenen Zwischenständen setzte sich die HSG beim 33:30 (42.) erstmals mit drei Toren ab. Die Heimsieben erhöhte das Tempo nochmals enorm. Waldmohr hatte jetzt Probleme, das schnelle Spiel mitzugehen, denn ihnen stand nur ein Auswechselspieler zur Verfügung. Nun avancierte Fabian Berres beim Heimteam zum Topscorer, traf aus dem Rückraum, im Tempogegenstoß und im 1 gegen 1. Am Ende hatte er 17 Treffer auf seinem Konto. Fünf Minuten vor dem Ende war das Spiel bei 42:36 entschieden. Die HSG legte noch weitere vier Tore nach, die HWE traf noch zweimal zum Endstand von 46:38.

Mit dem Turnaround in Hälfte zwei und den beiden gewonnenen Punkten steht die HSG Schwarzerden-Kusel mit nun 26:4 Punkten auf Platz zwei der Tabelle der A-Liga Ost. Am kommenden Samstag (Anwurf 19.30 Uhr) empfangen die Herren der HSG den verlustpunktfreien Tabellenführer HC St. Ingbert-Hassel 2 zum Spitzenspiel im Kuseler Schulzentrum und hoffen auf viele Zuschauer, um dem Favoriten vielleicht ein Bein stellen zu können.