Erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1326: Lohnweiler feiert am zweiten Juniwochenende sein 700. Jubiläum. Wer helfen möchte oder Ideen einbringen will, kann das gerne tun.

Gefeiert wird rund um den Brunnen am Bürgerhaus am Samstag, 13. Juni, und am Sonntag, 14. Juni. Das erfordert viel Planung. Sicherheitskonzepte müssen ausgearbeitet und Straßen gesperrt werden. Anwohnerverkehr wird nicht möglich sein, in Notfällen kommen Rettungskräfte aber durch. Auch private Höfe und Einfahrten werden an den Festtagen ins Geschehen eingebunden. Der Aufwand sollte sich lohnen, denn „das hat mehr Charme“, als außerhalb zu feiern, sagt Ortsbürgermeister Markus Müller. Das sehen auch einige Einwohner so. „Der Platz am Sportplatz ist bei schlechtem Wetter nix“, sagt ein Lohnweilerer.

Führungen zur Turmuhr

Los geht es am Samstag, 13. Juni, um 17 Uhr mit einem Fassbieranstich. Zwei Tanzgruppen des Heimat- und Kulturvereins Lauterecken treten auf. Zusätzlich werden der Bierstand, die Weinlounge und ein Food-Truck eröffnet. Gegen 20 Uhr sorgt die Band Fade out für Musik. Am Sonntag, 14. Juni, beginnt das Programm bereits um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, einer offiziellen Eröffnung und Ehrungen.

Das Angebot an den Verkaufsständen wird von Haushaltswaren, Deko- und Geschenkartikeln über Honig bis zu Mode reichen. Außerdem gibt es viel zu entdecken – darunter Kettensägenschnitzerei und historische Traktoren. Im Bürgerhaus wird die Chronik ausgestellt, zudem werden Führungen zur Turmuhr und den Glocken angeboten. Mittags wird zünftig aufgetischt, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Mit Musik von Alleinunterhalter Matthias Kinder, Tanzvorführungen und einem Kinderprogramm, das neben einem Karussell auch eine Zaubershow, Luftballonmodellage und mehr umfasst, sollen alle Generationen auf ihre Kosten kommen.

Frühjahrsputz am 9. Mai

Es wird noch Hilfe benötigt, um so groß feiern zu können. Wer sich einbringen möchte, hat dazu viele verschiedene Möglichkeiten. Das beginnt beim Aufstellen von Verkehrsschildern, geht über das Kennzeichnen von Parkplätzen und die Organisation von Kuchenspenden bis hin zu den Diensten bei der Feier. „Und es gibt Ecken, die sich über Aufmerksamkeit und einen Besen freuen“, sagt Müller. So soll beispielsweise das Brückengeländer geschrubbt und mit Blumendeko ansprechend gestaltet werden. Für den 9. Mai ist eine Frühjahrsputzaktion im und um das Bürgerhaus geplant – Helfer sind erwünscht. Außerdem können die Bürger Ideen einbringen. Und: „Wer Ecken im Ort verschönern will, darf das auch gerne machen“, betont Müller.

Die Gemeinde setzt nicht nur auf ehrenamtliche Helfer. Es wurden auch potenzielle Sponsoren angesprochen, die bislang 5485 Euro beigesteuert haben. Das sei ein ordentlicher Puffer, was aber auch notwendig sei. Denn es müssten nicht nur Gagen gezahlt werden, auch Werbung und Co. würden einiges an Geld verschlingen.