Ein Sattelzug ist am Freitag gegen Mittag auf der B420-Umleitungsstrecke zwischen Kirrweiler und Glanbrücken aufs Straßenbankett gekommen und drohte umzustürzen. Die Straße war bis in den Abend gesperrt. Mit zwei Seilwinden sicherte die Feuerwehr den Lkw bis zum Abend ab, teilte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Markus Böhmer mit. Nach Angaben der Polizei dauerte es so lange, weil das Bergungsunternehmen von weiter weg anrückte. Gegen 19 Uhr konnte der Lkw geborgen werden.

Wegen des Ausbaus der B420 in der Ortsdurchfahrt von Offenbach-Hundheim gibt es derzeit zwei Umleitungen: von Glanbrücken kommend die U8 über Kirrweiler, Homberg und die B270 sowie von Lauterecken kommend die U9 über Lauterecken, Wolfstein, Rothselberg und Altenglan.