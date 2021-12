Am Montag kollidiert zwischen 7 und 7.30 Uhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Straßenlaterne in der Straße „Kotterberg“. Aufgrund des Schadensbildes kommt laut Polizei nur ein Lastwagen als verursachendes Fahrzeug in Betracht. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.