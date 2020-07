Die Biergartenkonzerte im Gasthaus Schleppi sollen nach der Corona-Pause wieder starten. Um die Corona-Bekämpfungsverordnung einzuhalten, erhalte jeder der insgesamt 100 zugelassenen Besucher einen Sitzplatz, kündigen die Veranstalter an.

Das Biergartenkonzert im Gasthaus Schleppi mit Doub L am 25. Juli ist bereits ausverkauft, ebenso wie das Konzert mit Distler und Lothschütz am 8. August. Für Samstag, 1. August, wird Smitty’s Blues zusammen mit Ty Le Blanc erwartet. Die Soulsängerin stand unter anderem schon mit der Schnapka Connection auf der Bühne. Zur Country Night spielt am 14. August die Steven Rayburn Band im Biergarten auf. Italienisches Lebensgefühl wollen Giuseppe di Stephano und Luigi Botta am 22. August vermitteln. Den Abschluss machen am 5. September Manuel Distler und Matthias Kinder.

Die Konzerte finden nur bei schönem Wetter statt. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Biergarten öffnet um 17 Uhr. Wegen der beschränkten Besucherzahl wird der Einlass durch Sicherheitspersonal kontrolliert. Die Einlassbänder werden im Vorverkauf für zwei Euro angeboten. Karten sind unter Telefon 06373 2785 erhältlich. Weitere Informationen zu den Konzerten gibt es im Internet auf www.schleppi.de.