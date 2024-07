Mitte Juni konnte Malern des Kunstkreises Kusel und der Freunde der Malerei Landstuhl auf der Burg Lichtenberg bei der „Arbeit“ über die Schulter geblickt werden. Die Ausstellung der Werke folgt am Sonntag.

Hoch über dem Tal, in den Ruinen der Burg, blies selbst Mitte Juni der Wind. So sehr, dass einigen Künstlern beim Pleinairmalen die Aquarell-Farben zu schnell trockneten. Um auf das windige Wetter zu reagieren, verkrochen sich die Künstler an windstille Plätzchen, meist irgendwo am Burggemäuer, und bearbeiteten dort die Leinwände mit ihren Pinseln. Andere zeichneten mit Bleistift, oder probierten sich an Acryl- und Ölfarben.

16 Künstler nahmen Mitte Juni den Kampf mit der Natur auf. Insgesamt entstanden dabei 18 Bilder. Sogar ein Bildhauer ist unter den Mitgliedern des Kunstkreises Kusel und den Freunden der Malerei Landstuhl, die sich für die Veranstaltung zusammenschlossen haben. „Die Besucher konnten das Geschehen hautnah verfolgen“, erzählt Manuela Doll, die zwar gerne mitgezeichnet hätte, sich dieses Mal aber zusammen mit Ulrike Freitag auf das Organisatorische beschränkte. Ihre eigene Ausstellung sei für November im Stadt- und Heimatmuseum in Kusel geplant.

Ziel des Pleinairmalens auf der Burg Lichtenberg sei es gewesen, Interessierten die Kunst näher zu bringen und die Stimmung des Bollwerks in Bildern einzufangen. „Die Burg Lichtenberg ist unser Wahrzeichen. Wenn man Fremden von Kusel erzählt und gefragt wird, wo das ist, dann kommt mir als Erstes die Burg in den Sinn.“ Aus diesem Grund seien sich Jürgen Knies-Boulesteix und Michael Hamburger, die beiden Vorsitzenden der Vereine, einig gewesen, das Live-Mal-Event dort zu veranstalten. „Und auch wenn sich der Wind an dem Tag etwas gegen uns gerichtet hat, sind dabei tolle Bilder entstanden“, betont Doll.

Die Vernissage, bei der die entstandenen Werke der Künstler vorgestellt werden, findet am Sonntag, 7. Juli, um 16.30 Uhr auf dem Platz vor der Zehntscheune auf der Burg Lichtenberg statt. Bei schlechtem Wetter werde die Veranstaltung in die Räumlichkeiten der Zehntscheune verlegt. Das Programm wird musikalisch von Saxophonist Udo Schultheiss untermalt.

Bis zum 1. August sollen die Kunstwerke im Kammer-Musikraum im dritten Obergeschoss der Zehntscheune ausgestellt werden. Besucher können die Bilder in Ruhe besichtigen und falls Interesse bestünde erwerben, so Doll.