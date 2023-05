Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freiheitssäule nennt der Künstler Lilau die Litfaßsäule an der Grieser Hauptstraße, die er jüngst bemalt hat: in Gelb und Blau mit der Aufschrift Libertas. Damit stößt der Skulpteur auf eine neues Gebiet vor – und hat schon viele weitere Ideen, wie er die Betonsäule in Szene setzen könnte.

Skulpturen sind das Metier von Lilau, dem in Gries ansässigen Künstler. Dann formt er aus verschiedenen Arten von Stein oder aus Holz ein Werk nach seinen