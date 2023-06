Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neu entstehenden Wohnungen für ältere Menschen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) finden offenbar großes Interesse. Rund 30 Personen besuchten eine Infoveranstaltung am Freitag im Haus der Kulinarischen Landstraße zum betreuten Wohnen. Ab Januar können dort 17 Wohnungen vermietet werden. Zudem öffnet eine Tagespflege mit 15 Plätzen.

Die neuen Blocks in Konkens Dorfmitte nehmen immer mehr an Gestalt an. Die dort entstehenden barrierefreien Wohnungen sollen etwa 35 bis 70 Quadratmeter groß sein, informierte