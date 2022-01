Der Lions-Club Kusel hat am Samstag im Möbelhaus Schug die Hauptgewinne der Weihnachtslos-Aktion überreicht. Den Hauptpreis in Höhe von 3000 Euro sicherte sich laut Lions-Mitteilung Martin Zöllner aus Brücken. Ihm hatte das Los mit der Nummer 62.824 Glück gebracht. Einen Stressless-Sessel gewonnen hat Nils Wagner aus Reichenbach-Steegen, dessen Eltern Anke und Joachim Wagner den Gewinn stelvertretend entgegengenommen haben. Gesucht wird laut Mitteilung des Lions-Clubs der Besitzer des Loses mit der Nummer 61.827, die einen Oyster-Kinderwagen gewonnen haben. Lions-Präsidentin Bärbel Schmitt betonte, dass mit dem Erlös der Weihnachtslosaktion 2021 Vereine und Organisationen gefördert werden, die Projekte mit der Zielsetzung „Kinder und Jugendliche in Bewegung“ durchführen wollen. Über die Zuwendungen soll demnächst entschieden und diese dann übergeben werden.