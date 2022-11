Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Weihnachtslosaktion des Lions Club Kusel. Zahlreiche Preise gibt es zu gewinnen, darunter auch ein Hauptpreis von 3000 Euro. Mit dem Erlös sollen dem Lionsclub zufolge Kinder- und Jugendfreizeiten im kommenden Jahr finanziell abgesichert werden. Das Weihnachtslos kann für zehn Euro an folgenden Stellen erworben werden: Engelapotheke und Globus Baumarkt in Kusel, Hotel Felschbachhof in Ulmet, Volksbank Glan-Münchweiler, Optik Wendland in Altenglan, bei den VGen in Kusel-Altenglan, Lauterecken-Wolfstein und Oberes Glantal sowie bei den Mitgliedern des Lions Club Kusel.