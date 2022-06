Altenglan/Bosenbach. Lion Borger, Schüler der Altenglaner Realschule plus hat den vom BDK-Fachverband für Kunstpädagogik ausgerichteten Alexandra-Lang-Jugendkunstpreis Rheinland-Pfalz 2022 gewonnen.

Der Fachverband setzt sich für das Fach Kunst in allen Schularten ein und unterstützt die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen. 150 Schüler hatten sich am Förderbewettbewerb für besonders talentierte Schüler ab der achten Klasse beteiligt. Lion Borger aus dem Bosenbacher Ortsteil Friedelhausen geht in die 7b der Altenglaner Realschule plus und war eigentlich zu jung für die Teilnahme am Wettbewerb. Aufgrund seines Talentes hatte seine Kunstlehrerin Nancy Blum angeregt, sich dennoch zu bewerben. Der Jugendkunstpreis wird seit 2008 vergeben, gestiftet in Erinnerung an die verstorbene Künstlerin Alexandra Lang (1970-2000). Von der Realschule plus Altenglan bewarben sich vier Schülerinnen und ein Schüler mit einer Kunstmappe. Zunächst wurden landesweit elf Jugendliche mit den besten Arbeiten ausgewählt. Sie wurden zu einer Kunstwerkstatt eingeladen. Die Jury kürte zum Abschluss der Kunstwerkstatt Lion Borger zum Sieger. Den Kunstpreis nahm der Siebtklässler von Ministerin Stefanie Hubig in Mainz entgegen.