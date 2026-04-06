Bei einem Verkehrsunfall auf der B270 sind am Samstag, 4. April, zwei Frauen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen Mittag an der Einmündung zur Straße „ Pfingstweide“, wie die Polizei mitteilt. Eine Autofahrerin wollte von der B270 nach links in die Straße „Pfingstweide“ abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Die Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.