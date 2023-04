Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alexander Ulrich kennt die Adresse Berliner Straße 41 in Kusel, die er am Dienstag ansteuert. Der Bundestagsgeordnete der Linkspartei und Sozialarbeiter Bastian Drumm, Leiter der Kontaktstelle Holler, ziehen öfter an einem Strang, wenn es in der Region Aktionen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus gibt.

Begleitet von Ali Al-Dailami, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Linke, will sich Ulrich zehn Tag vor der Bundestagswahl ein Bild von der Arbeit der Kontaktstelle machen. Wo drückt der Schuh