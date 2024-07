Ein defekter Bus hat am Mittwochnachmittag in Altenglan dafür gesorgt, dass Polizeibeamte den Verkehr regeln mussten.

Wie ein Sprecher der Polizei Kusel am Mittwochnachmittag auf Nachfrage sagte, ist „ein Bus an einer ungünstigen Stelle kaputt liegengeblieben“ – an der zentralen Kreuzung im Ort. Um die Einmündung der B423 (Glanstraße) in die B420 (Kuseler Straße) sei der Verkehr in Altenglan daraufhin ins Stocken geraten. Die Situation löste sich auf, nachdem Polizeibeamte die Autos und Lastwagen geregelt an dem defekten Bus vorbeidelegierten.