Die Singer-Songwriterin Miss Allie gastiert am Freitag, 25. Juni, 20 Uhr, im Festsaal Niederländer in Ormesheim in Mandelbachtal. Miss Allie rückt an diesem Abend die besonderen, intensiven Momente im alltäglichen Auf und Ab des Lebens ins Zentrum ihrer Lieder. Sie spürt diese Erlebnisse überall auf, nimmt sie liebevoll bis spöttisch an die Hand und stellt sie mit ganz eigenem Charme und Humor ins Rampenlicht. Der Ton wechselt dabei von fröhlich, kokett, verspielt über rockig-zupackend bis hin zu ergreifend ehrlicher und tiefer Emotion.