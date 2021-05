Ursula Müllers Weg in den Laufsport zählt eher zu den ungewöhnlichen. Die Sportlerin des LSC Athlon Kusel ist trainingsfleißig, sucht sich gerne neuen Herausforderungen. Eine ihrer Lieblingsstrecken ist dagegen eher kurz für die 49-Jährige.

Von Null auf 42 – Ursula Müller vom LSC Athlon Kusel tat, was man angehenden Laufsportfreunden nicht unbedingt empfiehlt. Der erste Laufwettbewerb, an dem sie vor 20 Jahren teilnahm, war gleich ein Marathon. Mittlerweile sind 27 weitere in ihrer Läuferinnenkarriere hinzugekommen. Die Kuselerin gehört zu den Fleißigsten ihres Vereins.

Zu ihrer Marathonpremiere hatte sie 1991 ihr Ehemann Rüdiger Falk angespornt. Eine Urlaubsreise nach Australien stand an, und zufälligerweise fand zeitgleich in der Millionenstadt Sydney ein Marathon statt. Nach gerade einmal einem halben Jahr Training nahm Müller die Herausforderung an und bestand sie. Mit einer Zeit von 4:50 Stunden kam sie ins Ziel. Für eine solche Premiere nicht schlecht. Das Lauffieber hat sie seitdem gepackt und nicht mehr losgelassen.

Geländeläufe als Spaßfaktor

Die Freude am Laufsport teilt sie auch mit ihrem Vater Karl-Heinz Müller. Der 80-Jährige aus der Potzberggemeinde Neunkirchen war viele Jahre selbst aktiver Läufer, ehe er altersbedingt davon Abschied nehmen musste. Mittlerweile kann Ursula Müller gleich mehrere Marathonzeiten vorweisen, die unter vier Stunden liegen. Stadtläufe, wie bei ihrer Laufpremiere, findet sie inzwischen nicht mehr so spannend. Auch persönliche Bestzeiten sind heute nicht mehr oberstes Ziel für die 49-Jährige. Vor allem ankommen ist die oberste Devise. „Und da dies bei Trailläufen nicht so einfach ist, machen mir diese Wettkämpfe am meisten Spaß.“

Sie mag diese besonders gerne, da es da durchs Gelände geht. Es sind Läufe mit einem anspruchsvollen Profil, fernab von eintönigen asphaltierten Straßen. Im Landkreis gibt es kaum einen Volkslauf, an dem Müller noch nicht teilgenommen hat. Ihr liebster ist der Ohmbachsee-Halbmarathon der LG Ohmbachsee, der in diesem Jahr erneut Corona zum Opfer gefallen ist. Überregional fällt ihr eine Auswahl schon schwerer. Der Marathon „Deutsche Weinstraße“ mit Start und Ziel in Bockenheim mit fast 500 Höhenmetern gefällt ihr besonders gut, erzählt sie. Den hat sie schon vier Mal absolviert.

Durch Corona fehlt ein Ziel

International steht der Jungfrauenmarathon durch die Alpen ganz oben auf Müllers Beliebtheitsliste. Am Laufsport schätzt sie, dass sie sich in der freien Natur bewegen kann. „Ein Sport in der Halle wäre für mich nicht in Frage gekommen“, sagt die Läuferin. Denn in ihrem Beruf als Umweltschutztechnikerin sitze sie die meiste Zeit im Büro, und da freue sie sich, wenn es danach raus an die frische Luft geht.

In Zeiten von Corona hat sie ihr wöchentliches Laufpensum heruntergeschraubt, da fast alle Laufwettbewerbe ausfielen und sie kein konkretes Ziel mehr vor Augen hatte. Dabei trainiert sie vor einem Marathon bis zu 90 Kilometer die Woche. Aktuell sind es nur noch zwischen 30 und 60 Kilometer, berichtet sie.

Die Lieblingsstrecke

Drei Mal in der Woche schnüre sie die Laufschuhe. Eine ihrer Lieblingslaufstecken nennt sie „kleine Preußen-steigrunde“. Preußensteig wird ein abwechslungsreicher Wanderweg mit vielen schönen Ausblicken genannt. Die „kleine Preußensteigrunde“ ist 9,6 Kilometer lang, 170 Höhenmeter müssen dabei überwunden werden. Start und Ziel ist der Spielplatz im Kuseler Stadtteil Diedelkopf. Die Strecke geht über den Fritz-Wunderlich-Weg bis nach Pfeffelbach, dann linksseitig vom Steinbruch hinauf bis zum Einstieg in den Preußensteig. Ab dort folgen Läufer der Markierung bis zum Zielpunkt. „Diese abwechslungsreiche Strecke ist auch sehr gut für Wanderer geeignet“, erzählt Müller. Obwohl sie nun schon zwei Jahrzehnte lang den Laufsport betreibt, blieb sie bislang von Verletzungen verschont. Dies führt Müller darauf zurück, dass in ihrem Training Tempoläufe eher die Ausnahme sind: „Denn bei schnellen Läufen ist die Belastung doch um einiges höher“, sagt sie.

Neben Laufen schätzt sie neuerdings auch das Mountainbikefahren mit ihrem Ehemann. Das Paar geht auch gerne wandern – und hat dann auch Dackeldame Paula mit dabei.

Zur Sache: Die Laufstrecke

Start und Ziel: Spielplatz im Kuseler Stadtteil Diedelkopf

Streckenverlauf: Die Strecke geht über den Fritz-Wunderlich-Weg bis nach Pfeffelbach, dann linksseitig vom Steinbruch hinauf bis zum Einstieg in den Preußensteig. Ab dort folgen Läufer der Markierung bis zum Zielpunkt.

Streckenlänge: Die „kleine Preußensteigrunde“ ist 9,6 Kilometer lang mit 170 Höhenmetern

Geeignet für: Anfänger.