Wer mit dem Laufsport beginnt, soll sich zunächst eher kleine Ziele sitzen, um sich nicht zu überfordern und dadurch den Spaß daran zu verlieren, so lautet häufig der Rat von Laufexperten. Hagen Paulus aus Schönenberg-Kübelberg befolgte diesen Rat nicht. Er stieg gleich mit der Marathondistanz ein.

Als er vor 20 Jahren mit dem Laufsport begann, bereitete er sich gleich auf den Kölner Marathon 2001 vor, nachdem ein Freund ihn dazu aufgefordert hatte. Paulus bewältigte die Herausforderung und blieb seitdem dem Laufsport treu. „Meine liebsten Strecken haben Steigungen und Trailcharakter“, sagt er. Da wundert es auch nicht, dass der Jungfrauenmarathon sein liebster Laufwettbewerb ist. Zehn Mal hat er bereits die anspruchsvolle Strecke mit reichlich Höhenmetern durch die Schweizer Alpen bewältigt. Auch den bekannten 100-Kilometer-Lauf im schweizerischen Biel ist er schon gelaufen. „Mein Traum wäre es einmal mit meinem Bruder den 100-Kilometer-Lauf in Biel zu absolvieren. Er könnte dabei auch mit dem Fahrrad fahren.“ Doch der Bruder hat sich bis jetzt noch nicht, was die Freude an diesem Sport betrifft, anstecken lassen.

Bei der Teilnahme an den Laufwettbewerben gehe es für ihn nicht darum andere zu bezwingen oder Rekorde aufzustellen, erzählt Paulus. Er habe sich die Aussage des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard zum Motto gemacht: „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“ Um anstrengende Strecken zu bewältigen, bedarf es natürlich eines langen Trainings. Drei Mal pro Woche trainiert Paulus und legt dabei meist Strecken mit einer Länge von bis zu 30 Kilometern zurück.

Mit Stirnlampe im Training

„Laufen ist für mich Teamsport. Denn das Laufen ist für mich die Beziehung zu mir selbst und zu anderen.“ Aus diesem Grund ist er auf seinen Trainingsläufen am liebsten nicht alleine, sondern mit seinen Lauffreunden unterwegs – sofern es die Pandemielage zulässt. Beruflich ist der 58-Jährige als Sozialarbeiter in der Justizvollzugsanstalt in Zweibrücken tätig. Er bereitet die Gefängnisinsassen auf das Leben in Freiheit, nach dem Absitzen der Haftstrafe vor.

Da es im Winter meist dunkel ist, wenn er nach Hause kommt, ist er an Werktagen häufig mit der Stirnlampe beim Training unterwegs. Dann geht’s den Glan-Blies-Radweg entlang in Richtung Glan-Münchweiler. Jeden Sonntag bewältigt Paulus am Vormittag eine 30 Kilometer lange Strecke mit viel Profil. Einer seiner Sonntagsstrecken mit reichlich Höhenmetern beginnt zu Hause in Sand, einem Ortsteil von Schönenberg-Kübelberg. Zwischenstationen sind der Ortsteil Schmittweiler, Dunzweiler, die Dianaquelle im Naherholungsgebiet Dörrberg, der Höcherturm (in der Grafik nicht dargestellt, wodurch sich die Strecke verkürzt), und der Waldmohrer Stadtteil Waldziegelhütte, ehe es über den Glan-Blies-Radweg wieder zurück nach Sand geht. Nicht gerade eine Einsteiger-Runde.

2020 mehr gelaufen als zuvor

Hagen Paulus geht das ganze Jahr dem Laufsport nach. Er lasse sich auch nicht durch den Regen oder Schnee davon abhalten. Nur bei Glatteis verzichtet er sicherheitshalber auf das Training, dann ist ihm die Sturzgefahr zu groß. Auch die vielen ausgefallenen Laufwettbewerbe im vergangenen Jahr haben seine Motivation nicht geschmälert und ihn nicht vom Training abgehalten. „Im vergangenen Jahr habe ich sogar mehr trainiert, als im Vorjahr“, sagt er. Dies sei einfach damit zu erklären, dass er statt der Wettkämpfe jeden Sonntag trainiert habe. Und da die Trainingsläufe länger sind als die 10 Kilometer langen Volksläufe, kamen für ihn so über das Jahr mehr Kilometer als sonst zusammen. 2020 lief er 2200 Kilometer und damit 400 Kilometer mehr als 2019.

Der Laufenthusiast ist nicht nur Mitglied der Laufgemeinschaft (LG) Ohmbachsee, sondern er steht dem Verein auch vor. Höhepunkt jeden Jahres ist der eigene Ohmbachsee-Halbmarathon. Es ist der einzige Halbmarathon im Landkreis Kusel. Solch lange Laufwettbewerbe werden in der Region selten veranstaltet, da sie mit viel Organisationsarbeit verbunden sind, so Paulus. Im vergangenen Jahr musste aber auch der Ohmbachsee-Halbmarathon wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen.

„In diesem Jahr haben wir unseren Lauf wieder für den Laufkalender angemeldet. Wir hoffen, dass er diesmal tatsächlich stattfinden kann“, sagt er.

Zur Sache