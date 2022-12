Die katholische junge Gemeinde (KjG) holt das Friedenslicht aus Bethlehem wieder in die Pfarrei Heiliger St. Christopherus. Die Lichtfeier findet am 16. Dezember statt.

Durch die Verteilung des Lichtes, das an der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet wird, soll dazu beigetragen werden, etwas mehr Licht und Wärme in die dunkle Zeit voller Krisen zu bringen. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“.

Mit einer Lichtfeier am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche Hl. Geist in Sand wird das Friedenslicht in der Pfarrei übergeben. Am Ende der Feier kann das Friedenslicht aus Bethlehem mitgenommen werden. Hierzu werden für zwei Euro Lichter angeboten. Nach der Lichtfeier, ab 19.30 Uhr, ist die Kirche in Sand zur Abholung des Friedenslichtes bis 20.30 Uhr geöffnet.

Die Pfarrei bietet allen, die nicht mobil sind, einen Bringservice an – das Friedenslicht wird dann am Abend vor die Haustür gestellt. Wer diesen Service in Anspruch nehmen will, soll sich bis spätestens 15. Dezember im Pfarrbüro Kübelberg, Telefon 06373 3720, melden. Dabei sind Adresse und Telefonnummer anzugeben.