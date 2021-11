In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 und 3 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in die Shisha-Bar in der Bahnhofstraße einzudringen. Nachdem dies misslang, rissen sie die angebrachte Leuchtreklame von der Außenfassade ab und legten sie 500 Meter vom Tatort entfernt ab. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.