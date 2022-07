Zum Lesesommer gesellt sich in diesem Jahr erstmals der Vorlese-Sommer – auch in der Kreis- und Stadtbücherei. Vom 11. Juli bis 11. September gibt es besondere Bücher auszuleihen – erstmals auch für Kinder im Vorlesealter. Den Kleineren ebenso wie den Selbstlesern winken Preise. Für den Lesesommer gilt: Zu jedem Buch wird eine Bewertungskarte ausgefüllt, jede nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Anmeldekarten für beide Programme gibt es in der Bücherei in den Tuchfabriken, geöffnet montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr.

Die Eröffnungsveranstaltung des Lesesommers in der katholischen öffentlichen Bücherei St. Valentin Schönenberg-Kübelberg findet am Samstag, 9. Juli, um 15 Uhr im Valentinshaus, Kirchengasse 4, in Kübelberg statt. Sechs- bis 16-Jährige können die Anmeldung schon zuhause ausdrucken, ausfüllen und in die Bücherei mitbringen – ein Link findet sich auf der Homepage der Bücherei www.bibkat.de/kob-kubelberg. Das Abschlussfest wird am 8. Oktober gefeiert.