Fast 100 Bücher hat der neunjährige Lukas Kolter gelesen und damit den ersten Preis in seiner Altersgruppe gewonnen. Er ist einer von zwölf Preisträgern des Lesesommers der Kreis- und Stadtbücherei Kusel.

Der Neunjährige ist schon zum dritten Mal beim Lesesommer dabei und gewann ebenfalls zum dritten Mal den ersten Preis in seiner Altersklasse. Lukas würde am liebsten den ganzen Tag lesen, und wenn es nach ihm ginge auch nachts. Da erheben seine Eltern jedoch Einspruch und ergreifen Maßnahmen, um das nächtliche Lesen zu unterbinden. Aber das hält Lukas nicht auf. Wenn das Licht beispielsweise ausgemacht würde, habe er immer eine Ersatzlampe bereit, erzählt der Sieger. Laut seinen Eltern schafft er es in einem Jahr, zwischen 200 und 300 Bücher zu lesen. Die 98 Bücher und 11.698 Seiten, die er in den neun Wochen des Lesesommers verschlungen hat, spiegeln seine Leidenschaft wieder. Ihm gefallen die tollen Geschichten. Besonders angetan habe es ihm die Buchreihe Beast Quest von Adam Blade. Die Bücher handeln von dem elfjährigen Tom, der gegen den bösen Magier Malvel kämpfen muss. Auch die Monster, die Tom im Kampf unterstützen, interessieren Lukas sehr. Er will nächstes Jahr unbedingt wieder beim Lesesommer dabei sein.

Erster Sieg mit zwölf Jahren

Mit Leidenschaft verschlingt auch die 15-jährigen Anastasija Bespalov ein Buch nach dem andern. Sie ist die Zweitplatzierte der ältesten Gruppe und ebenfalls kein Neuzugang beim Lesesommer. Mit zwölf Jahren sei sie gemeinsam mit ihrem Papa durch Plakate auf den Wettbewerb aufmerksam geworden. Und da Anastasija bereits damals gerne laß, begann sie regelmäßig in die Bücherei zu gehen und nahm am Lesesommer teil. Damals gewann sie sogar den ersten Preis. Im vergangenen Jahr reichte es erneut für die Siegertreppe. Sie ist stolz, dass sie auch in diesem Jahr wieder etwas gewinnen konnte. Sie lese jedoch nicht wegen der Preise, sondern weil es ihr Spaß mache. „Es fühlt sich an wie ein Film in meinem Kopf“, erzählt die 15-Jährige. Da sie fließend russisch spricht, seien es häufig russische Bücher. Anastasija will auch im nächsten Jahr wieder mitmachen.

Hauptpreise überreicht

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Siegerehrung nicht im großen Umfang stattfinden. Deshalb wurden diese Woche lediglich die Gewinner der Hauptpreise ausgezeichnet. Preise und Urkunden überreichte Landrat Otto Rubly. Es gibt vier Altersgruppen zwischen sechs und 16 Jahren. Die drei Besten jeder Gruppe dürfen sich beispielsweise über Gutscheine für das Vitalbad Kusel, das Gondwana Praehistorium in Schiffweiler oder auch einen Rundflug im Motorsegler freuen.

Beteiligung geringer als sonst

Bis auf zwei Gewinnerinnen waren alle Preisträger anwesend. Diese sowie alle anderen Gewinner können ab Mittwoch ihre Auszeichnungen in der Bücherei abholen, erklärt Claudia Schramm, die Bibliotheksleitung der Kuseler Kreis- und Stadtbücherei. Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Beteiligung dieses Mal geringer gewesen, sagt Schramm. Es seien 1200 Bücher weniger gelesen worden. Außerdem waren es in den zurückliegenden drei Jahren immer über 170 Teilnehmer, in diesem Jahr gerade mal 118. Sie begründet das mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es gab im Sommer beispielsweise eine Zugangsbeschränkung. Es durften höchstens zehn Besucher gleichzeitig in die Bibliothek, ein längerer Aufenthalt war nicht gestattet. Auch seien in diesem Sommer weniger Kinder von ihren Großeltern zur Bücherei gebracht worden.