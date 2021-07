Junge Leseratten kommen in den nächsten acht Wochen voll auf ihre Kosten. Denn bis zum 5. September läuft der rheinland-pfälzische Lesesommer. Im Landkreis Kusel beteiligen sich daran die Kreis- und Stadtbücherei Kusel – geöffnet montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr –, die katholische öffentliche Bücherei St. Valentin in Schöneberg-Kübelberg – geöffnet Dienstag und Donnerstag, 16 bis 18 Uhr – sowie die Gemeindebücherei Waldmohr. Diese ist Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann Kinder- und Jugendbücher ausleihen, lesen und anschließend online bewerten. Für jedes gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte. Eine Urkunde erhält, wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest. Bei einem landesweiten Gewinnspiel ist der Hauptpreis ein Gutschein für einen Zwei-Tage-Aufenthalt im Europapark Rust für vier Personen. Mitmachen kann jeder, der bei der Rückgabe eines Buches eine Bewertungskarte ausfüllt und in der Bibliothek abgibt.