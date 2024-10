Auch dieses Jahr haben wieder zahlreiche Kinder beim Lese- und Vorlesesommer der Kreis- und Stadtbücherei Kusel mitgemacht. Bei der Abschlussveranstaltung in der Fritz-Wunderlich-Halle konnten sie sich über Preise für ihre Leistung freuen.

218.019 – so viele Seiten haben die insgesamt 200 Teilnehmer des Lesesommers gelesen. „Wie viele Bücher wurden wohl ausgeliehen?“, fragt Claudia Schramm, Leiterin der Kreis- und Stadtbücherei Kusel, in das Mikrofon. Von 300 bis 100.000 Büchern reichen die Vorschläge der kleinen und großen Leser auf den Rängen der Fritz-Wunderlich-Halle. Sie sitzen inmitten ihrer stolzen Geschwister, Eltern und Großeltern. Fast 1700 Bücher waren es, die während der Dauer des Lesesommers ausgeliehen und bewertet wurden. Für ihre herausragenden Leistungen werden die fleißigen Leseratten richtig belohnt: Ein Besuch im Dynamikum in Pirmasens, eine Draisinentour, aber auch ganz viel neuer Lesestoff. Einer nach dem anderen werden die Gewinner der verschiedenen Altersklassen auf der großen Bühne geehrt. Hauptsächlich jüngere Kinder haben am Lesesommer teilgenommen, der dieses Jahr zum 17. Mal stattfand, erklärt Schramm.

Förderung der Lesekompetenz schon von klein auf

Auch für die ganz Kleinen im Kindergartenalter wurde zum dritten Jahr in Folge der Vorlesesommer angeboten, bei dem 83 Interessierte mitgemacht haben. „Denn was gibt es Schöneres als eingekuschelt dazuliegen und sich etwas vorlesen zu lassen?“, fragt Schramm. Es sei wichtig, schon bei den Jüngsten die Liebe zur Geschichte zu wecken, ergänzt sie. Das habe man anhand der zuletzt veröffentlichten PISA-Studien feststellen können.

Zu ihrer Lieblingsgeschichte sollten die Kinder wieder ein Bild malen. „Lesen fördert die Kreativität und die Fantasie unglaublich“, schildert die Leiterin der Bücherei. Und tatsächlich: Im Garderobenbereich der Halle kann man die vielen bunten Bilder bestaunen, die wie eine Wimpelkette aufgehängt sind. Ebenso wie beim Lesesommer haben auch beim Vorlesesommer etwa gleich viele Jungen wie Mädchen mitgemacht. Bis zum 1. September hatten 73 von ihnen mindestens drei Bücher vorgelesen bekommen und dementsprechend eine Urkunde und Preise aus den Händen von Kuseline Mariana Varejão Pinheiro erhalten.

Auch in diesem Jahr gab es wieder klare Favoriten

Die meisten Fans unter den jungen Lesern hatten Bücher wie „Die drei ??? Kids“, „Warrior Cats“ und „Der kleine Drache Kokosnuss“. Die Antwort auf die Frage nach dem Favoriten kommt bei den meisten Kindern wie aus der Pistole geschossen. „Mein Lieblingsbuch war ein Buch über Höhlenabenteuer, die haben so coole Sachen erlebt“, erzählt der achtjährige Philipp strahlend. Auch die humorvollen Geschichten finden Anklang unter den Jüngsten. „Am Besten fand ich die drei Ausrufezeichen und Gregs Tagebuch. Die waren so lustig“, berichtet Ginny. Die Neunjährige hat in ihrer Altersklasse mit 7888 gelesenen Seiten den ersten Platz belegt. Auch ihre Großcousine Matilda hat gerne am Lesesommer teilgenommen, „weil es einfach so viel Spaß macht“. Am Ende tritt Schramm nochmals ans Mikrofon, um die Kinder und deren Begleitpersonen zu verabschieden. „Und denkt dran: Wir sehen uns nächste Woche in der Bücherei, denn es warten noch ganz viele tolle Geschichten auf euch“, schließt sie ihre Rede mit einem Lächeln.