16 Millionen Euro erhält der Landkreis Kusel als Modell-Region für Smart City in den kommenden fünf Jahren. Eine Projektidee ist die Anschaffung sogenannter i-Benches für alle 98 Ortsgemeinden. Diese Solarbänke sind mit W-Lan ausgestattet und bieten Nutzern die Möglichkeit, Smartphones kontaktlos aufzuladen. Kosten: knapp 7000 Euro pro Bank plus Unterhaltungskosten für die Gemeinde von jährlich bis 600 Euro. Was halten Sie von der Idee, liebe Leserinnen und Leser? Sollte in Ihrem Ort eine solche Bank aufgestellt werden? Schicken Sie uns Ihre Antwort zur Veröffentlichung bis Dienstag, 22. März, 12 Uhr, per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de. Bitte schreiben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer für Rückfragen in die E-Mail.