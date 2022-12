Weihnachten steht vor der Tür. Viele schmücken Haus und Hof, um festliche Stimmung zu verbreiten und um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Doch die Energiekrise überschattet diese alte Tradition. „Ein Stück Lebensfreude und Hoffnung muss bleiben“, sagen die einen, „das ist Ressourcenverschwendung und nicht zeitgemäß“, entgegnen die anderen. Wie halten Sie es mit dem Weihnachtsschmuck an Ihrem Haus oder in Ihrem Vorgarten? Feiern Sie ein Fest der Lichter oder haben Sie Alternativen zur Festbeleuchtung gefunden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und schicken Sie uns Bilder von ihrer Festtagsdekoration im Außenbereich Ihres Zuhauses bis Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, an die E-Mail-Adresse der Lokalredaktion, redkus@rheinpfalz.de. Bitte geben Sie uns dazu Ihren Namen und Ihren Wohnort an. Die schönsten Aufnahmen veröffentlichen wir in einer Ausgabe der „Westricher Rundschau“.