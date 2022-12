Wieder geht ein Jahr zu Ende. Diesmal mit vielen nachdenklichen und traurigen Momenten im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Was bleibt, sind aber sicher auch mit der Kamera festgehaltene schöne Erinnerungen.

Lassen Sie uns daran teilhaben und uns Bilder zur Veröffentlichung zukommen. Die RHEINPFALZ-Redaktion Kusel bittet wieder ihre Leser, Fotos mit besonderen Momenten des Jahres mit einem kurzen Begleittext zu schicken.

Ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, ein anstrengendes oder ein ruhiges, liegt im Auge des Betrachters. Für viele Menschen war es sicher ein schweres Jahr. Die Pandemie aushalten und gleichzeitig damit leben, dass die Inflation die Preise in die Höhe trieb. Aber es gab vielleicht auch schöne Momente. Haben Sie einen Schnappschuss von einem Fest, das Sie wieder feiern durften? Nach zwei Jahren Zwangspause gab es ja endlich wieder eine Herbstmesse, und der Quirnbacher Pferdemarkt zog wieder die Massen an.

Es können auch private Erinnerungen sein, an denen Sie andere Leser teilhaben lassen wollen. Ein Urlaub oder ein Ausflug – mit dem Wanderstock oder dem Fahrrad beispielsweise. Es können Familienfeste sein, vielleicht Hochzeiten und Geburten, runde Geburtstage oder Kindergeburtstage. Es können Erlebnisse mit Haustieren sein, auch ungewöhnliche Bilder aus dem Garten oder der Natur. Und es können lustige, kuriose oder nachdenkliche Momente sein, die haften geblieben sind.

Info

Haben Sie Momente 2022 in einem guten Bild festgehalten? Und sind Sie bereit, Ihre Freude daran mit anderen Menschen über die Zeitung zu teilen? Dann schicken Sie uns das Foto per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de. Bitte Name und Telefonnummer für eventuelle Nachfragen nicht vergessen! Die Fotos wollen wir zur Jahreswende veröffentlichen.