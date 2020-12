Wieder geht ein Jahr zu Ende. Diesmal mit vielen nachdenklichen und traurigen Momenten im Zeichen der Corona-Pandemie. Was bleibt, sind aber sicher auch schöne Erinnerungen, festgehalten vielleicht mit einer richtigen Kamera oder dem Handy. Die RHEINPFALZ-Redaktion Kusel bittet ihre Leser, Fotos mit besonderen Momenten des Jahres mit einem kurzen Begleittext zu schicken.

Ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, ein anstrengendes oder ein ruhiges, das liegt im Blick des Betrachters. Für viele Menschen war es sicher ein schweres Jahr. Aber es gab vielleicht auch schöne Momente. Haben Sie einen Schnappschuss von einem Fest, wie wir es alle hoffentlich bald wieder feiern dürfen und können? Vielleicht haben Sie auch Bilder aus heißen Sommertagen?

Es können auch private Erinnerungen sein, ein Urlaub oder ein Ausflug in die nähere Umgebung – mit dem Wanderstock oder dem Fahrrad beispielsweise. Es können Familienfeste sein, vielleicht Hochzeiten und Geburten, runde Geburtstage oder Kindergeburtstage. Es können Erlebnisse mit Haustieren sein, auch ungewöhnliche Bilder aus dem Garten oder der Natur. Und es können lustige, kuriose oder auch nachdenkliche Momente sein, die haften geblieben sind.

Info

Haben Sie solche Momente 2020 in einem guten Bild festgehalten? Und sind Sie bereit, Ihre Freude an diesen Momentaufnahmen mit anderen Menschen über die Zeitung zu teilen? Dann schicken Sie uns das Foto: per E-Mail an die Adresse redkus@rheinpfalz.de. Die Fotos wollen wir zur Jahreswende veröffentlichen.