Wie Ennio Morricone auf Speed: So könnte man den Sound der vier Jungs von Les Agamemnonz aus Rouen beschreiben – muss man aber nicht. Denn bei ihrem Live-Auftritt im Kinett am Dienstag haben die Vier bewiesen, dass es so etwas wie Schubladen gar nicht gibt. Et voilà, eine Band voller Überraschungen!

Die erste Überraschung erwartet einen schon beim bloßen Anblick der vier Franzosen: Sie stehen da in vier identischen – und sehr kurzen –, Toga-ähnlichen Outfits. Jap!