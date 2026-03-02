In seiner neuesten Kolumne „Fußball im Fokus“ beleuchtet Axel Raudonat eine Premiere im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern.

TuS Glan-Münchweiler: Lena Weiß ist die Erste

Seit dem 1. Juli 2025 erlaubt der SWFV auf Kreisebene, also bis zur A-Klasse, den Einsatz von Frauen in Männermannschaften. Im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern hat der TuS Glan-Münchweiler diese Regelung am vergangenen Wochenende erstmals ausgenutzt.

Im C-Klasse-Spiel der zweiten Mannschaften zwischen Glan-Münchweiler und Welchweiler kam – von Beginn an Lena Weiß zum Einsatz. Diese, 19 Jahre jung, kickt normalerweise bei den Verbandsliga-Frauen des SV Kottweiler-Schwanden. „Einige Mitspielerinnen beim SVK wohnen in Glan-Münchweiler. Irgendwie kam ich im Sommer dort zur Straußjugend und schließlich über den dort spielenden Bruder einer Mitspielerin zum TuS“, berichtet Lena Weiß.

Positives Probetraining

Kurze Zeit später habe sich dann in Glan-Münchweiler „einfach mal mittrainiert“. Und jene Übungseinheit hinterließ dann offenbar einen positiven Eindruck bei der jungen Fußballerin: „Das Training gefiel mir sehr gut und sowohl Mannschaft wie auch Verein haben mich freundlich aufgenommen.“

Da sie in ihrer Jugendzeit „große Teile mit Jungs zusammengespielt habe und mir das immer Spaß gemacht hat“, war die Sache für sie generell auch nichts Neues. Und so dachte sie sich, nachdem der Verband den Einsatz bei den aktiven Herren zugelassen hat, „warum sollte ich das nicht machen?“

Der erste Einsatz

Nach einem Einsatz in einem Freundschaftsspiel war es dann eben am Sonntag so weit, das erste Punktspiel stand für Lena Weiß an. „Ich war vorab schon angespannt, weil es einfach körperlich intensiver zur Sache geht. Das war aber mit dem Anstoß verflogen und ich habe 90 Minuten alles gegeben“, schildert sie ihre Eindrücke von ihrem Premierenspiel. Vielmehr als über den ersten Einsatz aber freue sie sich „für die Mannschaft, dass wir uns kurz vor Schluss für unseren Kampf mit einem Sieg belohnen konnten“. 1:0 endete die Begegnung nämlich für Weiß und Co. Im Spiel der ersten Mannschaften saß sie noch auf der Bank, kam beim 3:0 des TuS aber nicht zum Einsatz.

Ob Lena Weiß sich als Pionierin sehe? „Nein. Denn es gab ja schon in anderen Kreisen Frauen, die in Herrenmannschaften zum Einsatz kamen. Und mir geht es nur um das Teamgefühl und den gemeinsamen Erfolg mit der Mannschaft.“

Klare Prioritäten

Weitere Einsatze für den TuS Glan-Münchweiler sind fest geplant, wenngleich ihre Prioritäten klar gesetzt sind. Spiele mit dem Frauenteam in Kottweiler-Schwanden gehen vor. „Ich habe im Vorfeld mit dem Verantwortlichen beider Vereine gesprochen und bin ihnen sehr dankbar, dass sie mich unterstützen. Aktuell kommt mir der Spielplan sehr entgegen und ermöglicht es oft, samstags Verbandsliga mit Kottweiler und sonntags Kreisliga mit dem TuS zu spielen“, so Weiß, die am kommenden Wochenende ein ganz besonderes Ziel hat: „Samstag spielen wir mit Kottweiler im Verbandspokal gegen Worms. Darauf liegt mein voller Fokus, denn wir wollen ins Halbfinale einziehen.“ Und am Sonntag folgt vielleicht der nächste Einsatz für den TuS Glan-Münchweiler, entweder in Ulmet (TuS I) oder in Hefersweiler (TuS II).