Am vergangenen Wochenende durfte ich zum ersten Mal nicht nur als Teil der Straußjugend bei der Bedesbacher Kerwe dabei sein, sondern auch als Kuseline.

Am Freitag wurde mir die Ehre zuteil, das Fest mit dem traditionellen Fassbieranstich zu eröffnen. Am Sonntag hielt ich wie bereits in den fünf vergangenen Jahren die Straußrede. Auch beim alljährlichen Rehbockessen der Gemeinde am heutigen Kerwemontag für alle Senioren ab 63 Jahren darf ich als Kuseline zu Gast sein.

Eure Kuseline Lena

