Eine Zeugin hat der Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht gemeldet. Nach Angaben der Polizei soll der Fahrer eines blauen Autos auf der Landesstraße zwischen Eßweiler und Jettenbach einen Leitpfosten beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert haben. Die Zeugin habe den Mann angesprochen, der sich dann allerdings zu Fuß von der Unfallstelle entfernt habe. Beim Eintreffen der Polizei konnten weder Auto noch Fahrer angetroffen werden. Die Zeugin schätzt den Mann auf 30 bis 40 Jahre alt. Auffällig sei sein geflochtener Bart gewesen. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06381 9110.