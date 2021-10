Das Leipziger Grieg-Quartett gastiert am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg. 2016 von vier Musikern des Gewandhausorchesters gegründet, ist es mittlerweile zu einer festen Größe im Leipziger Musikleben geworden.

Zu Griegs 175. Geburtstag spielte das Quartett beim Festakt vor dem norwegischen Botschafter in Deutschland und sieht es als eines seiner Ziele an, Griegs Musik mit der Musikstadt Leipzig im Bewusstsein zu verknüpfen und das vielfältige Repertoire an skandinavischer Musik für Streichquartett einem breiten Publikum nahe zu bringen. Bei Auftritten im Gewandhaus, in der Grieg-Begegnungsstätte, dem Mendelssohn- und Schumannhaus, dem Bundesverwaltungsgericht, dem Alten Rathaus und dem Museum der bildenden Künste und Open-Air war es mit vielfältigem Repertoire zu erleben.

Im Beethovenjahr 2020 spielte das Grieg Quartett Werke aus allen Schaffensperioden des Meisters und setzte sie in Beziehung zu Werken von Komponisten aus ganz Europa, um den umfassenden Einfluss Beethovens auf die Gattung Streichquartett insgesamt aufzuzeigen – „Beethoven auf Reisen“. Die Mitglieder des Quartetts waren schon vor ihrem Zusammenschluss insgesamt über 60 Jahre in festen Quartetten tätig.