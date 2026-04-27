Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag einen Unfall verursacht – und einen verletzten 45-Jährigen zurückgelassen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer auf der Landstraße 386 von Nußbach in Richtung Rudolfskirchen unterwegs, als ihm ein silberner Skoda dicht auffuhr. Kurz darauf setzte der bislang unbekannte Autofahrer im Kurvenbereich zum Überholen an. Beim Wiedereinordnen schnitt er die Fahrlinie des Zweiradfahrers und drängte ihn von der Straße ab.

Der 45-Jährige stürzte und fiel die etwa drei Meter tiefe Böschung hinab. Er erlitt dabei nur leichte Verletzungen und konnte selbstständig die Rettungskräfte verständigen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14599 entgegen.