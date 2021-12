Elf Neuinfektionen am Samstag, sieben am Sonntag – die Corona-Zahlen für den Landkreis Kusel steigen weiter, aber deutlich langsamer als zuletzt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 247,7. Die 4000 im Landkreis lebenden Mitglieder des US-Militärs sind mitgezählt. Leicht gestiegen ist in Rheinland-Pfalz wieder die Hospitalisierungsinzidenz in den Krankenhäusern: von 3,92 am Freitag auf 3,94.