Die Arbeitslosenquote im Kreis Kusel beträgt nach aktuellen Angaben der Agentur für Arbeit im September 4,9 Prozent. Im Vormonat August betrug sie 5,3 Prozent.

In konkreten Zahlen ausgedrückt waren im September 1839 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 131 (6,6 Prozent) weniger als im August, aber 273 (17,4 Prozent) mehr als im September des vergangenen Jahres.

Nachdem im August noch die Urlaubs- und Ferienzeit spürbar gewesen sei, habe im September eine Belebung am Arbeitsmarkt eingesetzt, was zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von August auf September geführt habe, so die Einschätzung der Agentur. Einerseits seien weniger Menschen arbeitslos geworden, und andererseits hätten mehr Menschen wieder eine Arbeitsstelle gefunden.

Noch 382 offene Stellen

Wer in der Region Arbeit gesucht habe, habe von dem vorhandenen Angebot an Arbeitsstellen verstärkt profitiert. Die Arbeitgeber aus dem Landkreis Kusel haben in den vergangenen vier Wochen laut Agentur 59 offene Stellen gemeldet, neun weniger als im August und elf weniger als im September des Vorjahres. Damit gab es zum Zähltag im September noch 382 offene Stellen im Bestand der Arbeitsagentur gegeben.