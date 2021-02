Der seit dem 31. Januar vermisste 13-Jährige ist aller Wahrscheinlichkeit nach tot. Laut Mitteilung der Polizei ist am Montagnachmittag bei Aufräumarbeiten am Glanufer in der Gemarkung Odernheim (Landkreis Bad Kreuznach) ein Leichnam gefunden worden, bei dem „Personenbeschreibung und Gesamtumstände keinen vernünftigen Zweifel lassen“, dass es sich um den vermissten Jungen aus Meisenheim handele. Es lägen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Um die Todesursache zu klären und um 100-prozentige Gewissheit zur Identität zu bekommen, wird der Leichnam obduziert, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Der 13-Jährige, der als großgewachsen, aber nur mit den kognitiven Fähigkeiten eines Kleinkinds ausgestattet beschrieben wurde, war am 31. Januar nach dem Abendessen aus seiner Wohngruppe in Meisenheim verschwunden, nur mit einem Schlafanzug bekleidet. In den folgenden Tagen waren umfangreiche Suchmaßnahmen erfolglos geblieben. Diese erfolgten speziell entlang des Glans, denn der Junge fühlte sich zum Wasser hingezogen, obwohl er nicht schwimmen konnte.