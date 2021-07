Die Trauerhalle in Brücken soll saniert werden. Der Ortsgemeinderat vergab nun einstimmig die Dachdecker- und Gerüstbauarbeiten an eine Firma aus Waldmohr. Angebotssumme: 78.300 Euro. „Wir planen schon länger, die Trauerhalle zu erneuern“, sagte Ortsbürgermeister Pius Klein (CDU). Dass das Projekt nicht schneller umgesetzt werden konnte, hat einen einfachen Grund. Bei der ersten Ausschreibung der Arbeiten sei nur ein – und sehr teures – Angebot eingegangen. Nun wurden weitere fünf Betriebe aufgefordert, ein Angebot einzureichen. „Wieder kam nur eine Rückmeldung.“ Die Verwaltung habe der Gemeinde nun geraten, das Angebot anzunehmen, obwohl, verhehlte Klein nicht, die Angebotssumme nahezu doppelt so hoch sei wie ursprünglich kalkuliert. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsstock gefördert.