Nach dem Brand einer Gartenlaube Ende September dauern die Ermittlungen an. Nach dem Brand war der Besitzer der Laube tot in den Trümmern entdeckt worden. „Die Staatsanwaltschaft hat nach der Obduktion weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen“, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern, Udo Gehring, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Zur Todesursache machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben, Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden nicht gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer „durch den Holzofen ausgebrochen“ ist. Die Flammen griffen dann auf die Wand über.