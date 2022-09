Bei dem Mann, der vergangenen Freitag tot in einer verbrannten Gartenlaube entdeckt worden war, handelt es sich um den Besitzer der Laube. Das teilte die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Am Dienstag wurde die Leiche des Mannes obduziert. Dabei seien keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden worden. Zur Todesursache und dazu, wie es zum Feuer kam, wollte sich die Polizei am Mittwoch allerdings noch nicht äußern.