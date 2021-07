Ein Toter, zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind am Montag in einem Haus in Medard (Kreis Kusel) gefunden worden. Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bernhard Christian Erfort, auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt, wird wegen eines möglichen Tötungsdeliktes ermittelt. Die Polizei wurde von einer Angehörigen gerufen, die ihre verletzte Mutter gefunden hatte.

Bisher ist nicht bekannt, was sich in der Medarder Nebenstraße zugetragen hat. Erkenntnisse dazu erhofft sich die Polizei aus der Befragung des Leichtverletzten. Laut Erfort gehören alle Beteiligten zu einer Familie. Es gibt keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter. Alle Verletzten sind in Krankenhäuser gebracht worden, deswegen waren zwei Rettungshubschrauber gelandet. Die Nebenstraße ist gesperrt: Spuren werden gesichert und Befragungen durchgeführt.