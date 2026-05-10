Bei der Nachtigallenwanderung unter Führung von Olaf Fröse wird der Radweg zwischen Erdesbach und Ulmet zur Hörbühne – mit Wissen, Achtsamkeit und überraschend viel Gesang.

Pünktlich um 19 Uhr stehen fast 20 Interessierte an der Glantalhalle in Erdesbach und freuen sich auf die bevorstehende Nachtigallenwanderung am Freitagabend. Die mit Abstand jüngste Teilnehmerin haben Kirsten und Peter Marquardt aus Rammelsbach mitgebracht: ihre kleine Enkeltochter. Wen wundert’s, arbeitet Kirsten Marquardt doch in einem Kindergarten und ist ausgebildete Waldpädagogin. Mit dabei sind an dem Abend auch Beate Evenschor aus Brücken und Armin Bandowski aus Thallichtenberg. Beide sind Mitglieder im Nabu und schon immer sehr naturverbunden, wie sie verraten. Die Wanderung lässt sich auch Hans-Jörg Buch nicht entgehen, der seit März als neuer Vorsitzender die Geschicke der Ortsgruppe Kusel-Altenglan leitet.

Olaf Fröse führt an diesem Abend die Gruppe und erweist sich als kompetenter Vogelfachmann. Er selbst bleibt bescheiden und bezeichnet sich als „Hobbyfachmann“. Wie er erzählt, stammen sein Wissen und seine unterhaltsamen Informationen aus 40 Jahren enger Verbundenheit zu Natur und Umwelt.

Achtsam ins Wochenende

Nachtigallenwanderung? Gezielt Vögel zu beobachten und ihrem Gesang zu lauschen – das ist allerhöchstens ein langsamer Spaziergang. Schließlich wird das Gehen immer wieder mit aufmerksamem Lauschen und genauem Hinschauen unterbrochen. Wen wundert es da, dass die Gruppe für den knappen Kilometer über den Radweg von Erdesbach nach Ulmet und wieder zurück fast zwei Stunden braucht. So lässt sich eine Strecke wie dieser Radweg, die häufig genutzt wird, einmal ganz anders erleben. Das Modewort Achtsamkeit passt deshalb gut zu dieser Nachtigallenwanderung: Die Umwelt wahrnehmen, ihren Klängen und Geräuschen lauschen und sich an ihr erfreuen.

Gemeinsam wird dem Gesang gelauscht. Foto: Günther Bergs

Die Wanderung ist dank Fröse gespickt mit viel Wissen über die heimischen Vögel und speziell die Nachtigall. Der als selten geltende Vogel zeigt sich an diesem Abend überraschend gesellig: Zehn Nachtigallen hören die Spaziergänger auf der Strecke heraus. Vor allem zwei Männchen zeigen sich im gesanglichen Wettstreit um die begehrten Weibchen eifrig. „Je lauter, desto erfolgreicher“, erzählt Fröse, und ergänzt schmunzelnd, dass das bei Menschen ja oft nicht anders läuft.

Lebensraum statt Rasenroboter

Apropos seltener Vogel: So selten sei die Nachtigall gar nicht, führt der Vogelfachmann aus. Verschwindet der Lebensraum, verschwindet auch der Vogel. Werden Lebensräume geschaffen, kommt der Vogel wieder. Deshalb wünscht sich der Wanderführer mehr naturnahe Gärten, in denen sich auch Unterholz bilden darf und die etwas verwildert sind. Der Einsatz eines Mähroboters spare zwar Zeit und schaffe einen gepflegten Rasen, aber eben keinen Lebensraum für heimische Vögel.

Die Nachtigall ist ein äußerlich eher unscheinbarer Zugvogel, erfährt die Gruppe vom „Hobbyfachmann“. Sie verfügt über ein breites Repertoire an Gesängen und imitiert sogar andere Vogelgesänge. Sie fügt diese ins eigene Repertoire ein, „komponiert“ sie um und lernt so mit zunehmendem Alter immer mehr Melodien. Schnell erkennt die Gruppe, versorgt mit ein paar Informationen, wie man die Nachtigall leicht aus den anderen Vogelgesängen heraushört. Gerade der Sangeswettstreit der zwei Männchen entpuppt sich als ein wahres Konzert, das alles andere übertönt und dem die Gruppe lange Zeit lauscht.

Goldhähnchen sind besonders schwer zu entdecken

Zum Abschluss bewundert die Gruppe noch ein Goldhähnchen beim Singen. Die Vögel sind sogar noch kleiner als ein Zaunkönig und damit nur schwer zu entdecken. Am Ende applaudieren auch Ruth Wilhelm, Karoline Groß-Herr, Edith Meding und Brigitte Gringer mit allen anderen dem sachkundigen Führer. Wie sie erzählen, haben sie aus der RHEINPFALZ von der Aktion erfahren – und es nicht bereut, so ins Wochenende zu starten.