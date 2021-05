Als Lehrer hatte es Ludwig Schmid mit Generationen von Schülern im Kreis Kusel zu tun. Jetzt ist der langjährige Konrektor der Hauptschule Kusel mit 96 Jahren verstorben.

Ludwig Schmid hat als echter Dorfschullehrer angefangen, dabei sein Heimatstädtchen zwangsläufig mal verlassen müssen. Als er 1966 zur damaligen Volksschule in der Kreisstadt kam, wurde er im Stadtteil Diedelkopf heimisch. Trotzdem aber war er Kuseler mit Leib und Seele.

Vier Jahre hatte Schmid in englischer Kriegsgefangenschaft verbracht. 1948 zurück in der Heimat, nahm er ein berufsgebleitendes Lehramtsstudium an der Pädagogischen Akademie in Kusel auf. 1949 trat er seine erste Stelle in Föckelberg an, weitere Stationen an Dorfschulen folgten. Zwölf Jahre lang unterrichtete er von 1954 bis 1966 Kinder in Rehweiler, ehe er an die Kuseler Volksschule kam. Drei Jahre danach rückte Schmied in die Schulleitung auf und blieb bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1969 Konrektor der inzwischen unter Hauptschule firmierenden Bildungseinrichtung.

Als Pädagoge war Schmied auch für die Belange seines Berufsstands engagiert und gehörte gleich im Jahr, da er Lehrer wurde, zu den Gründern der Kreisgruppe Kusel in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Seine große Leidenschaft galt der Jagd. Ludwig Schmid war im Vereinsleben seiner Heimatstadt stets aktiv. Vor allem aber hat der Vater dreier Kinder und zweifache Großvater bis zuletzt die Begeisterung für seine beiden Urenkel mit den Familienangehörigen geteilt.