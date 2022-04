Nichtöffentlich hat der Stadtrat Wolfstein beschlossen, ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet zu verkaufen. Es geht an eine Baufirma, die für eine Erweiterung umsiedeln will. Stadtbürgermeister Herwart Dilly berichtete, dass es zudem eine Anfrage für einen Lebensmittelmarkt in Stadtnähe gibt. Mittlerweile habe sich die Haltung einiger Ratsmitglieder gewandelt. Grundsätzlich sei der Rat in Ermangelung eines anderen Angebotes dafür. Dilly erklärte, dass das Ortsbild gewahrt bleiben soll. Konkrete Details nannte er noch nicht, da noch verhandelt werde: „Es handelt sich um einen „bekannten Vollsortimenter, nicht um einen Discounter.“