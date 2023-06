Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stein auf Stein geht es mit dem Neubau auf dem Emrich-Gelände in der Bahnhofstraße voran. Der Netto-Lebensmarkt soll noch in diesem Jahr öffnen, die Lebenshilfe 2023 einziehen. Aber was passiert mit den bisherigen Wohnstätten-Gebäuden im Christian-Böhmer-Weg.

Der Rohbau steht, allerdings noch ohne Dach. Die ersten Fenster sind bereits eingebaut. Am Rosengarten entsteht auf dem Gelände der Emrich-Brauerei ein Wohn- und Geschäftskomplex,