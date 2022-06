Die Lebenshilfe-Wohnstätte veranstaltet am Samstag, 2. Juli, ein offenes Sommerfest in Kusel, Christian-Böhmer-Weg 11. Wie Einrichtungsleiter Ingo Johannes Kubiak mitteilte, stehen kleine Aufführungen am Nachmittag auf dem Programm. Zudem bietet die Lebenshilfe auf dem Wohnstätten-Gelände gemeinsam mit dem Verein Metalheads Remigiusland einen internationalen Gast auf: Am Abend gibt’s Musik vom Rock-Singer Roberto Quassolo aus Italien; zudem spielen die Hardrocker von Valiant Viper aus dem benachbarten Saarland. Das Motto lautet „Wir lassen alle tanzen“. Der Eintritt ist frei.