Die gut 40 Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe in Kusel werden am 19. und 22. März gegen Corona geimpft. Das hat David Weber, der die Organisation derzeit für den verhinderten Timo Schneider führt, am Montag auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt. Die zentrale Impfkoordination des Landes habe sich inzwischen gemeldet.

Weber hatte am Freitag beklagt, dass die Lebenshilfe, obwohl sie ihre Impfbereitschaft dem Land bereits im Januar mitgeteilt hatte, seit einer Mail am 6. Februar nichts mehr vom Land gehört habe. Auch nicht auf Nachfragen. Zwar hätten sich Mitarbeiter selbst für Impftermine angemeldet. Doch für die gehandicapten Bewohner gebe es nach wie vor keine Nachricht. Nachdem die RHEINPFALZ darüber in ihrer Samstagausgabe berichtet hatte, ging alles ganz schnell: Schon gegen Mittag desselben Tages kam eine Mail von der Impfkoordination, am Montag wurden die beiden Impftermine mitgeteilt, zu denen ein mobiles Team in das Wohnheim kommt.