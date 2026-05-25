Begegnungen bei Waffeln, Kaffee und Tee stehen beim Tag der Nachbarschaft bei der Lebenshilfe Kusel im Mittelpunkt. Zu der Veranstaltung lädt die Lebenshilfe für Freitag, 29. Mai, von 14 bis 17 Uhr in den Innenhof der Wohnstätte für Menschen mit Behinderung (Lehnstraße 25a) ein. Besucher sollen dort Gelegenheit zum Austausch und zum Kennenlernen erhalten.

Der Tag der Nachbarschaft wird bundesweit unter dem Motto „Nachbarschaft feiern. Vielfalt gestalten.“ begangen. Initiiert wurde die Aktion von der nebenan.de-Stiftung, die sich an einem französischen Vorbild orientiert hat. Ziel sei es, neue Kontakte zu knüpfen, Begegnungen zu schaffen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Alter, Herkunft, Sprache und Behinderung sollen bei den Begegnungen keine Rolle spielen – vielmehr soll das gemeinsame und respektvolle Miteinander im Mittelpunkt stehen.