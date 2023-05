Der Umzug des Lebenshilfe-Wohnheims in die neuen Räume am Kuseler Rosengarten muss noch warten. Wie Lebenshilfe-Geschäftsführer Timo Schneider berichtet, könne der zunächst anvisierte Termin im Juni nicht gehalten werden. Er geht davon aus, dass die 44 Bewohner im Spätsommer oder Herbst in ihr neues Domizil über dem Netto-Markt ziehen können.

Im neuen Wohnheim sind 46 Räume für die Bewohner entstanden. Hinzu kommen Büro- und Gemeinschaftsräume. Noch habe der künftige Vermieter, Bau-Unternehmer Paul Uwe Budau, im neuen Haus einige Kleinigkeiten zu erledigen, sagt Schneider. Zudem müsse vor dem Umzug alles von den zuständigen Behörden abgenommen werden. „Wir haben keinen Druck zum Umziehen“, zeigt er sich entspannt. Über die Zukunft der leer werdenden Immobilie im Christian-Böhmer-Weg ist laut Schneider noch nichts entschieden.