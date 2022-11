Die Weihnachtskrippe vor der katholischen Kirche St. Valentin in Schönenberg-Kübelberg wird auch in diesem Jahr aufgebaut und kann bis „Heilige Drei Könige“ besichtigt werden. In einem Kunstprojekt sind Maria und Josef von Schülern der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr restauriert und neu eingekleidet worden. Für die Unterstellung der Figuren stellte die Firma Baustoffe Ranker einen Container zur Verfügung. Für den Auf- und Abbau, die Erhaltung und Pflege der Weihnachtskrippe ist die Pfarrei St. Christophorus auch weiterhin auf Hilfe angewiesen. Wer mit anpacken möchte, kann sich an Georg Jung wenden unter 06373 2240 wenden. Wer spenden möchte, kann dies unter dem Verwendungszweck „Weihnachtskrippe Kübelberg“ tun an Hl. Christophorus, IBAN DE82750903000000063541.